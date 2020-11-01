رصد 38 مخالفة للدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال

الوكيل الإخباري- رصدت لجنة متابعة الدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال 38 مخالفة دعائية منذ انطلاق الحملات الدعائية والاعلانية في الدائرة.

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وقال رئيس اللجنة عبدالله الحسبان، اليوم الأحد، إن المخالفات التي تم تسجيلها شملت كافة مناطق الدائرة وتعلقت بفتح مقرات انتخابية تفتقر لشروط التباعد والصحة العامة والصاق "البوسترات" على اشارات الضوئية والمدارس، مؤكدا انه تم ازالة كافة المخالفات. واوضح الحسبان ان الدعاية الانتخابية على اللوحات الارشادية والتحذيرية على الطرقات ساهمت بشكل كبير في تضررها جراء بقايا الصور على تلك اللوحات والتي ادت الى اختفاء ملامحها بشكل كبير، مشيرا الى أن الحالة تنعكس سلبا على ادامة السلامة العامة التي تتبعها مديريات اشغال المحافظة.



