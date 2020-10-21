رصد 7 مخالفات دعائية في دائرة بدو الشمال

الوكيل الإخباري- رصدت لجنة متابعة الدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال سبع مخالفات منذ انطلاق الحملات الدعائية والاعلانية، شملت مناطق الخالدية والصالحية والسرحان ومدرسة الاميرة عالية بالمفرق وطريق بغداد الدولي، وفقا لرئيس اللجنة الدكتور محمد الهرش.

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وأكد الهرش ان المخالفات تعلقت بالصاق منشورات دعائية لاحدى القوائم في الدائرة على اللوحات الارشادية التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان الامر الذي يخالف تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب.

واشار الى ان المخالفات الجسيمة يتم احاطة الهيئة المستقلة للانتخاب فيها بهدف اتخاذ جميع الاجراءات سواء كانت ادارية او قانونية بهدف المساواة بين جميع القوائم والمرشحين لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر.

وبين الهرش ان اللجنة بدأت بتدريب الكوادر البشرية التي ستشرف على الانتخابات والبالغ عددها ما يزيد عن الفي شخص الى جانب الكوادر الاحتياطية لتسهيل العملية الانتخابية، لافتا الى ايجاد ستة مراكز تدريبية لهذه الغاية، وسيصار الى تدريب اللجنة الرئيسية لادارة العملية الانتخابية.



