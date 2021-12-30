رصد 7 ملايين دينار لشراء اجهزة تعلّم عن بُعد في 2022

الوكيل الإخباري - خصصت الحكومة مبلغ 7 ملايين دينار، على بند النفقات الرأسمالية لوزراة التربية والتعليم، رصدت لبرنامج "البنية التحتية لشراء اجهزة تعلّم عن بعد" في العام المقبل، بالرغم من التأكيد على أن التعليم سيبقى وجاهياً.

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وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن الحكومة خصصت مليون دينار من أجل برنامج تطوير ربط المدارس إلكترونيا.



ووفقا للأرقام خُصص لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" 17 مليون و210 آلاف دينار على بند النفقات الجارية، فيما رصد 85 مليون و697 ألف دينار لبرنامج تدريس طلاب مرحلة التعليم الثانوي، كما وفرت الحكومة لبرنامج التعليم الإضافي 5 ملايين دينار.