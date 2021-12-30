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الخميس، 30-12-2021 04:36 م

رصد 7 ملايين دينار لشراء اجهزة تعلّم عن بُعد في 2022

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الوكيل الإخباري - خصصت الحكومة مبلغ 7 ملايين دينار، على بند النفقات الرأسمالية لوزراة التربية والتعليم، رصدت لبرنامج "البنية التحتية لشراء اجهزة تعلّم عن بعد" في العام المقبل، بالرغم من التأكيد على أن التعليم سيبقى وجاهياً.

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وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن الحكومة خصصت مليون دينار من أجل برنامج تطوير ربط المدارس إلكترونيا. 


ووفقا للأرقام خُصص لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" 17 مليون و210 آلاف دينار على بند النفقات الجارية، فيما رصد 85 مليون و697 ألف دينار لبرنامج تدريس طلاب مرحلة التعليم الثانوي، كما وفرت الحكومة لبرنامج التعليم الإضافي 5 ملايين دينار. 


ووصل مجموع مخصصات برامج وزارة التربية والتعليم لنفقاتها الجارية والرأسمالية للعام المقبل مبلغ 152 مليون و432 ألف دينار. 

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