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السبت، 19-02-2022 04:10 م

رصد 80 مليون دينار لتشغيل الأردنيين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قال وزير العمل نايف استيتية، اليوم السبت، إنه سيتم إطلاق مشروع التشغيل الوطني للشباب في كافة المحافظات نهاية شهر شباط الحالي.

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وأضاف استيتية أن البرنامج "يهدف إلى دعم الشركات والمحال والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة".


وأوضح في وقت سابق، أن برنامج التشغيل الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج.


"المبالغ ستغطي الراتب، وبدل تنقلات وبدل اشتراكات الضمان الاجتماعي شهريا، ولمدة 6 أشهر، "على أن يتم إبرام عقد عمل لمدة 12 شهرا بين صاحب العمل والعامل"، وفق استيتية.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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