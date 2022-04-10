رغد صدام حسين للملك: ترجع لناسك وبلدك سالماً معافى

الوكيل الإخباري - كتبت أبنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين رغد، رسالة لجلالة الملك عبد الله الثاني تمنّت له فيها الشفاء العاجل.



وقالت في الرسالة التي نشرتها عبر تويتر، اليوم الأحد :" جلالة الملك عبدالله بن الحسين " الأخ أبو حسين. ترجع لناسك وبلدك سالماً معافى".



وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا ،وذلك لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

اضافة اعلان

جلاله الملك عبدالله بن الحسين ،،الاخ ابو حسين. ترجع لناسك وبلدك سالماً معافى.. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 10, 2022