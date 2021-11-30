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الثلاثاء، 30-11-2021 01:43 م

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

طلبة مع لوغو


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية، ولا تغيير على خطط التربية بهذا الشأن .

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وأوضح العجارمة اليوم الثلاثاء في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" ان الوزارة اخذت بعين الاعتبار أعداد الإصابات في المدارس واتخذت قراراً بتوزيع الطلبة في الامتحانات النهائية على فترتين لتفادي اي اكتظاظ بقاعات الامتحان .


وأكد أنه بالرغم من زيادة عدد إصابات كورونا بين الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية إلا أن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي في المدارس. 


وتبدأ الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م وتنتهي في الثالث والعشرين من الشهر ذاته  .


وأعلنت الوزارة عن الإجراءات المعتمدة لعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022 والتي  تضمنت  تقسيم صفوف المدارس التي تعمل بنظام التناوب إلى مجموعتين ( أ / ب ) ، بحيث تحتوي كل مجموعة على نصف صفوف المدرسة تقريبا، وتعقد الاختبارات لهاتين المجموعتين حسب الآتي :


الجلسة الاختبارية للمجموعة ( أ ) من الساعة الثامنة ولغاية الساعة العاشرة صباحا، وتكون الجلسة الاختبارية للمجموعة ( ب ) من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، على أن تؤجل اختبارات الطلبة المصابين بفيروس كورونا لتعقد وجاهيا في بداية الفصل الدراسي الثاني .


 




 

 


 

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