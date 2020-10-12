رغم تغيير الحكومة ..الأوبئة توضح موقفها من الحظر الشامل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات أكد عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي، اليوم الاثنين، أن اللجنة تعتقد بأنه لا داعي للحظر الشامل الطويل، بغض النظر عن أي تعديل حكومي.

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وقال الحجاوي في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن الوضع الوبائي تحت السيطرة، مبينا ان أعداد الاصابات انخفضت خلال ال (5) ايام الماضية.

وأوضح أن إجراء الحظر الشامل غير مجدِ، دون اتخاذ الاجراءات ووضع الاستراتيجية والمخطوطة اللازمة، مثل الالتزام بالكمامة، والتباعد الاجتماعي ومنع التجمع لأكثر من 20 شخصا.

وصرح أنه اذا ارتفعت أرقام الاصابات بفيروس كورونا، من الممكن العودة إلى الحظر الشامل "لا سمح الله".



