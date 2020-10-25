رفد مستشفى المفرق بأجهزة حديثة

الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور رائد شهاب، إن وحدة العناية المركزة في المستشفى تم رفدها بـ10 أجهزة حديثة، ما سيسهم برفع المستوى الطبي في المحافظة وخاصة خلال الظروف التي تشهدها المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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وبين شهاب أن ادارة المستشفى وبالتنسيق مع وزارة الصحة ستعمد الى زيادة عدد الاسرة العاملة في المستشفى لتصبح 90 سريرا بدلا من 72 سريرا تعمل حاليا، ما يحسن الخدمات الصحية لحالات الادخال.

المصدر : بترا

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