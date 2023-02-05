الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

رفع أسعار الفائدة بالأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

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الأحد، 05-02-2023 09:02 ص

رفع أسعار الفائدة بالأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

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الوكيل الإخباري - دخل قرار رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس الصادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد.اضافة اعلان


وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول لعام 2023، يوم الخميس الماضي، التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن، وتوقعات الأداء الاقتصادي للعام الحالي، وآخر المُستجدات في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية.

كما ناقشت اللجنة إجراءات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتوقعات الحالية لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية خلال العام الحالي

 




 

 


 

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