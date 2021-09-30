رفع أسعار المحروقات الشهر القادم

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر تشرين أول القادم.

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول و بنسب متفاوتة.



و عليه قررت اللجنة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيلول بمقدار 10 فلسات ليصبح 825 فلسا للتر و البنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1060 فلسا للتر، و رفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، والكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.



وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 74.4 دولار للبرميل في شهر أيلول الحالي مقابل 70.7 دولار للبرميل المسجل في شهر آب الماضي.

