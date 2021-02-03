الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس فريق الطوارئ مدير الأشغال العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عصام جرادات، رفع الجاهزية إلى الحالة القصوى في العقبة الأربعاء، بناءً على النشرات والتوقعات الجوية للحالة الجوية السائدة التي تفيد بهطول أمطار الخير يومي الأربعاء والخميس في العقبة.وقال جرادات أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ووزعت الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية خلال يومي الاربعاء والخميس في العقبة.وطالب جرادات بالابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على السلامة، والتواصل مع غرفة عمليات السلطة (032031122) عند حدوث طارئ.