رفع الجاهزية القصوى في العقبة بسبب المنخفض

الوكيل الإخباري - اعلن رئيس فريق الطوارئ مدير الأشغال العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عصام جرادات رفع الجاهزية القصوى في العقبة اليوم بناءً على النشرات والتوقعات للحالة الجوية بهطول امطار الخير يومي الاثنين والثلاثاء في العقبة.

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وأكد جرادات أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية خلال يومي الاثنين والثلاثاء في العقبة.

وأضاف جرادات انه ونظرا للحالة الجوية هناك احتمالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مجاري وقنوات تصريف الأمطار خلال الحالة الجوية القادمة.



ودعا جرادات المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف واماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال اي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال على غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي ٠٣٢٠٣١١٢٢ وعلى مدار الساعة.



