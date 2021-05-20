الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 08:40 ص

ليصبح 260 دينارا

رفع الحد الأدنى للأجور مطلع الشهر القادم

رو
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - يشرع العمل بقرار رفع الحد الادنى للاجور، مطلع الشهر القادم بعد استثنائها من القرار بداية العام الحالي، ليصبح 260 دينارا في القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل.

وكانت اللجنة الثلاثية للعمل، استثنت القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الأدنى للاجور حتى 31 /5 /2021، واصبح الحدّ الأدنى للاجور 260 دينارا للاردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021،وبذلك فانه اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد ملزما لهذه القطاعات الواسعة البالغ عددها ما يقرب من 46 قطاعا.

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