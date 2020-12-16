رفع الحد الادنى للاجور بداية العام القادم وتحدٍ جديد أمام القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد تصريحات وزير العمل الدكتور معن القطامين بان الزيادة على الحد الادنى للاجور مع بداية العام القادم قائمة ولا تراجع عنها ساد شعور بالارتياح من قبل العاملين في القطاع الخاص ولكن مع قليل من الخوف .

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وقال مواطنون انهم قلقون من تراجع الحكومة عن رفع الحد الادنى للاجور والذي من المقرر ان يصبح فيه الحد الادنى للاجور 260 دينارا اعتبارا من مطلع العام القادم بدلا من 230 دينارا.

وفي الوقت ذاته طالب الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة الالتزام بما وعدت به الحكومة وتنفيذ قرار رفع الحد الادنى للاجور وذلك لان الظروف الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا اثرت بشكل مباشر على قطاع واسع من العاملين كما ان مؤشرات التضخم تتطلب عدم تأجيل القرار لا سيما أن الرفع دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر”.

وقد جاء تخوف كثيرين من عدم تطبيق هذا القرار بعد تصريحات القطامين التي أقر فيها بوجود ضغوطات شديدة من القطاع الخاص قائلا “نحن في مرحلة تشاركية وان شاء الله نقدر نثبت هذا الرقم” .



