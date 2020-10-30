رفع العزل عن بلدة النعيمة السبت

الوكيل الاخباري -

كورونا

اضافة اعلان





قرر محافظ إربد، رضوان العتوم، رفع العزل عن بلدة النعيمة التابعة لمحافظة إربد، السبت، بعد انتهاء المدة المقررة للعزل، بناء على توصية خليّة أزمةفي المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للحد من انتشار الوباء.وأوضح العتوم لـ "المملكة"، أن "هذا القرار جاء بعد زيادة مستوى الالتزام بسبل الوقاية وتكثيف عمل فرق التقصي الوبائي، ما ساهم في تحسن مؤشرات الحالة الوبائية في البلدة وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".ودعا العتوم، أهالي البلدة إلى "الالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد الاجتماعي، وضرورة اتباع الاشتراطات الصحية والوقائية".