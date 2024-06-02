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الأحد، 02-06-2024 12:51 م

رفع سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام 7 دنانير

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الوكيل الاخباري - رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها عدا الأغنام، وللشركات المستوردة للمواشي، للشهر الحالي، 7 دنانير للطن الواحد، ليصبح 219 ديناراً بدلاً من 212 ديناراً للطن الواحد، في أيار ونيسان الماضيين، شاملة ضريبة المبيعات.اضافة اعلان


وثبتت الوزارة سعر بيع مادة الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بمبلغ 175 ديناراً للطن الواحد شاملة ضريبة المبيعات.

وأبقت الوزارة سعر بيع مادة النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما حددت سعر بيع مادة النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، عند 154 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل السعر ضريبة المبيعات.

وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 67 لسنة 2024 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001.

ودعت الوزارة الجهات المعنية لتنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي وحتى 2024/06/30.

 




 

 


 

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