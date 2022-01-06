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الخميس، 06-01-2022 01:40 م

رفع عقوبة سارق كرر جريمته 16 مرة إلى السجن 20 عاما

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الوكيل الإخباري - شددت محكمة جنايات المفرق عقوبات بحق مدانين بجناية السرقة لتصل إحداها إلى السجن لمدة 20 عاما لمدان صدر بحقه 16 حكما.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إن أحد المكررين بجناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر بحقه 16 حكما بأحكام تتراوح من الحبس ثلاثة أشهر لتصل الى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 20 سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


وأضافت انه في حكم اخر، تقدم أحد المكررين بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر بحقه سبعة أحكام وتم جمع العقوبات الصادرة بها لتصبح 8 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومن ثم تقدم بطلب لإلحاق ثلاث قضايا أخرى بطلب الدمج المشار اليه، وقد قررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات والرسوم وحبسه مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مجموع مدد التوقيف غير المتزامنة بالإضافة الى مجموع مدة المحكومية.


واكدت أن جمع العقوبات سندا لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها، ويأتي جمع العقوبات بحق المكررين لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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