رفع عقوبة سارق كرَّر جنايته لتصبح 4 سنوات ونصف

الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة جنايات الرصيفة، حكماً قضائياً بحقِّ أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت العقوبة بحقه من ثلاث سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدَّة أربع سنوات ونصف.



وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَّرت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف والرسوم.



وبين أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، مشيرا إلى أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

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