الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

توصية بحفز الإنتاج وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي

تغليظ عقوبة شخص كرَّر السرقة ورفعها للسجن 11 سنة

الاحتلال يتوغل شرق البريج وسط قطاع غزة

الصفدي: المنظومة الدولية أثبتت أنها هشة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزعبي والخضير والعويدي والعبابنة والزيادة

بريطانيا: لا نخطط لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

قرابة ربع مليار دينار دفعها الأردنيون على السفر في 4 اشهر

رويترز: محمد بن سلمان يزور الأردن قريباً

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الدجاج والبيض ١٠ أيام

الثلاثاء، 24-05-2022 04:11 م

رفع عقوبة شخص تسبب بالإيذاء عدة مرات لتصل إلى 4 سنوات

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات عجلون، حكما قضائيا بحق شخص كرر جريمة الإيذاء عدة مرات، وقررت تغليظ العقوبة ورفعها إلى الأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية الإيذاء خلافا لأحكام المادة (334) مكرر من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.


وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202223154730677676207

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

FTg8DUfXwAERQJ6

تنشيط السياحة تشارك بمعرض الرياض الدولي السياحي

تفسير-رؤية-السرقة-في-المنام

تغليظ عقوبة شخص كرَّر السرقة ورفعها للسجن 11 سنة

l0joceDz8acDdMrisiLtfFl0ddfmW0XNHhkEsqFW

الصفدي: المنظومة الدولية أثبتت أنها هشة

f

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزعبي والخضير والعويدي والعبابنة والزيادة

WhatsApp Image 2022-05-24 at 3.29.34 PM

الحكومة تتابع تنفيذ مبادرات ملكية في الزرقاء

أخبار متعلقة
1637417886108

فاعليات عجلونية: الاستلام الجزئي لمشروع مستشفى الإيمان يؤخر إنجاز المرحلة الثالثة

748921f9-مبنى-بلدية-عجلون-التي-يواجه-مجلسها-جملة-تحديات-_

بحث مجالات التشاركية بين بلدية عجلون والمبادرة النسوية الأورومتوسطية

1652275973956

عجلون: ورشة بيئية عن التغير المناخي والحلول المستدامة

maxresdefault

عجلون: شلالات راجب طبيعة خلابة ومطالبات بتطوير البنى التحتية فيها

QYXLN6hj14pYWGUeJ3eMtr4Q4KmGWIg91fX6hcaqمسجد عجلون الكبير 5

أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الرابع

vvvvvvvvvvvv

بلدية عجلون تباشر تنفيذ مشاريع خدمية