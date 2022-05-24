رفع عقوبة شخص تسبب بالإيذاء عدة مرات لتصل إلى 4 سنوات

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات عجلون، حكما قضائيا بحق شخص كرر جريمة الإيذاء عدة مرات، وقررت تغليظ العقوبة ورفعها إلى الأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات.

اضافة اعلان



وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية الإيذاء خلافا لأحكام المادة (334) مكرر من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.



وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.