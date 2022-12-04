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الأحد، 04-12-2022 02:14 م

رفع مخصصات وزارة الطاقة في موازنة 2023 - ارقام

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  بينت الخلاصة الإجمالية لنفقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، وجود فروقات بين المُقدر في 2023 و المعاد تقديره لعام 2022.

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وأوضح بند النفقات الجارية، أنه تم رفع مخصصات وتعويضات العاملين بقيمة 512 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، بالإضافة إلى كلف الشواغر والاحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في 2023.


كما ارتفعت كلف النفقات التشغيلية بقيمة 150 ألف دينار، وتركزت على بندي التعويضات القضائية وعقود خدمات أمن وحراسة.


كما ارتفعت النفقات الأخرى بقيمة 33 ألف دينار وتركزت على بند المساهمات.


وحول بند النفقات الرأسمالية، ارتفعت مخصصات المشاريع الرأسمالية بنحو 13.891 مليون دينار، نتيجة ارتفاع مخصصات المشاريع الملتزم بها بنحو 7.2 مليون دينار.

 

ومن هذه المشاريع، مشروع تنفيذ خط الغاز الطبيعي/ جسر الملك حسين بنحو 2 مليون دينار.

 

مشروع تركيب أنظمة خلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع فلس الريف بقيمة 1.3 مليون دينار.

 

مشروع التنقيب عن البترول بنحو 1.4 مليون دينار.

 

رصد مخصصات للمشاريع الجديدة خاصة مشروع استكمال حقل السرحان بقيمة مليون دينار.

 

مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بقيمة 5 مليون دينار.


 




 

 


 

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