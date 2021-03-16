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الثلاثاء، 16-03-2021 04:26 م

رقم صادم لإصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر طبي ان اصابات كورونا بالاردن اليوم شهدت صعودا حادا وتسجيل رقم صادم هو الاعلى منذ بداية الجائحة .
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يشار ان وزارة الصحة لم تصدر بعد الموجز الاعلامي اليومي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن ، والذي تعلن من خلاله رقم الاصابات والوفيات بشكل رسمي .

بدورها قالت رئاسة الوزراء ان الإيجاز الإعلامي اليومي للحكومة حول وباء كورونا، سينشر اليوم نصّاً بصيغة موجز صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، بعد قليل، عبر منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة، ووسائل الإعلام.

 




 

 


 

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