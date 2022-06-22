رقيب سير يكشف تفاصيل العثور على طفل تاه عن والديه في إربد

الوكيل الإخباري - أشاد ذوي طفل كان قد فقد يوم أمس في مدينة اربد، بجهود نشامى الأمن العام وانسانيتهم التي حالت فطنة أحدهم ويقظته وحسه الأمني دون فقدان ابنهم او تعرضه لسوء، خاصة بعد مسيرة على الأقدام لمسافة تزيد عن 2 كم عن مكان تواجد ذويه.

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وثمن ذوي الطفل الواجبات الإنسانية التي يقوم بها رجال الأمن العام التي تعكس الصورة المشرفة لنخوة الأردنيين وشهامتهم بشكل عام.



وقال الرقيب أحمد رمضان من مرتبات سير إربد، إنه وخلال وظيفته الرسمية في أحد شوارع إربد لاحظ وجود طفل( 4 سنوات ) دون مرافق يسير في الشارع العام، فتوجه إليه على الفور وقام بالتهدئة من روعه، بعد أن بانت عليه علامات الخوف.



وأضاف الرقيب أنه قام بأبلاغ الضابط المسؤول والذي بدوره قام بتمرير المعلومة الى غرفة العمليات التي تواصلت مع والد الطفل والذي كان قد أبلغ غرفة العمليات من خلال هاتف الطوارئ 911



