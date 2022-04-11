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الإثنين، 11-04-2022 11:01 ص

رمضانيات تعيد إحياء طقوس الشهر الفضيل

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الوكيل الإخباري - تواصلت فعاليات "رمضانيات" في أسبوعها الثاني، والتي تضمّ أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية متنوعة لجميع أفراد الأسرة، وسط حضور جماهيري كثيف في ساحات بيت الشباب بمدينة الحسين.

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واستهلّ برنامج أمس الأحد، بعرض مسرحية "السندبادة" للمخرج عمران العنوز، التي تعتمد على الصورة والموسيقى والتكنولوجيا باعتبارها مفردات أساسية لمخاطبة الطفل في هذا العصر، حيث تقدم مضامين تدعو للوحدة والتعاون من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته.


وتتناول أحداث العمل الصراع الأزلي بين قوة الخير من جهة، وقوة الشر من جهة أخرى، والتصادم بينهما من خلال شخصية "السندبادة"، وشخصية الساحر الشرير الذي يحب الخراب والدمار، ويعمل ضد قيم الحياة البسيطة والجميلة والتي تتجسد على أرض الواقع في قرية "السندبادة" وأصدقائها، الذين يمثلون هذه القيم من خلال تعاملهم مع بعضهم البعض في أجواء يسودها الود والألفة والاحترام.


واعتمد العنوز أسلوباً تفاعلياً حيث تحوّل الأطفال الجالسون مع ذويهم إلى عنصر من عناصر المسرحية من خلال إشراكهم في أجواء العرض مع الشخصية الرئيسية للمسرحية "السندبادة" التي قامت بإدارة الصراع مع شخصية الساحر بذكاء وحكمة دون إلحاق الضرر بقريتها، وهزمته بذكاء بعد ان استبدلت عصاه بأخرى مقلدة في إشارة واضحة للحضور من الأطفال للاعتماد على العقل وصولاً إلى الحقيقة.


واشتملت الأنشطة التي قدمتها الإعلامية سمر غرايبة، حفلا للإنشاد الديني قدّمه الفنان محمد القيسي، من خلال مجموعة من المدائح النبوية والقصائد ذات الطابع الروحاني التي تتناسب مع طبيعة شهر رمضان.

 

إلى ذلك، أقيم بازار شاركت فيه جمعيات صناع الحرف، واشتمل على أجنحة للمنتوجات الحرفية والشعبية والغذائية ومعروضات للكتب باللغتين العربية والإنجليزية بمحتوى ديني وتاريخي وعلمي وسياسي واجتماعي، وتقدّم من خلاله كذلك الأطعمة المنزلية، والملابس، والمشغولات اليدوية.


وتشكّل "رمضانيات" فسحة كان ينتظرها المواطنين لما تتضمنه من أجواء الفرح والتسلية التي غابت لعامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال فعاليات مجانية تنظمها وزارات الشباب والثقافة والتنمية الاجتماعية والسياحة والآثار والاقتصاد الرقمي والريادة تستهدف جميع الفئات العمرية.


وعلى مدار الشهر الفضيل، تستمر فعاليات "رمضانيات" في 12 موقعاً رئيسياً في كل محافظة هي: مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، وحديقة القرية الحضرية في الزرقاء، ومجمع الأمير حسين الرياضي في البلقاء، وساحة مركز الزوار في مأدبا، وساحة قلعة الكرك في الكرك، وقرية السلع السياحية في الطفيلة، وحديقة معان النموذجية في معان، والساحة الهاشمية - السوق التجاري في جرش، ونادي الأمير راشد في العقبة، ومعسكر الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، وساحة وقاعة بلدية المفرق الكبرى في المفرق.

 




 

 


 

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