رمضانيات تواصل فعالياتها في الكرك

الوكيل الإخباري - تواصلت مساء أمس الاثنين، ولليوم التاسع على التوالي، فعاليات رمضانيات الثقافية في ساحة قلعة الكرك بمشاركة فعاليات مجتمعية وأطفال.

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وقالت مدير ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن إدارة الفعاليات حريصة على التنوع والشمول بحيث تتناسب الأنشطة مع احتياجات وتوجهات الأسر ومراعاة الشهر الفضيل من حيث نوعية النشاط وأهدافه والجهة التي يخاطبها لتحقيق الغاية والوسيلة من إقامة تلك الرمضانيات.



وأضافت، إن الفعاليات ولتعزيز مفهوم السلامة العامة والتثقيف المجتمعي في مجال الإسعافات الأولية اشتملت على تطبيق عملي للتعامل مع الحالات المرضية من قبل مسعف في الدفاع المدني بالإضافة إلى معرض لمعدات الدفاع المدني.

واشتملت الفعاليات أيضا على كرنفال للأطفال وأناشيد دينية ودمى ورسم على الوجه وشخصيات كرتونية وألعاب، بالإضافة إلى المعرض الدائم لمنتجات الجمعيات الخيرية بالمحافظة.



وأكدت الشمايلة أن الرمضانيات تشهد إقبالا وتفاعلا كبيرا من قبل جميع شرائح وفئات المجتمع من داخل المحافظة وخارجها.