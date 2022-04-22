رمضانيات عجلون تواصل فعالياتها وسط حضور متميز

الوكيل الإخباري - واصلت أمسيات رمضانيات في محافظة عجلون فعالياتها لليوم التاسع عشر على التوالي وسط حضور متميز من قبل العائلات والأسر التي تفاعلات مع الفقرات المتنوعة.

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وقال مدير الثقافة سامر فريحات، إن الأمسيات الرمضانية تشهد حضورا وتفاعلا من قبل المواطنين والعائلات وخاصة نهاية الأسبوع نظرا للتنوع في الفعاليات والبرامج المقدمة التي تناسب مختلف الشرائح.



وأشار إلى أن الفعاليات اشتملت على فقرات فنية قدمها سليم العياصرة وعروض فلكلورية لفرقة صخرة وعرض مسرحي للفنان حسين طبيشات عن تحفيز المتعطلين عن العمل بأهمية العمل في مختلف المهن والتوجه للمشاريع الصغيرة والمنتجة، بالإضافة الى بازار خيري للتنمية الاجتماعية.



وبين فريحات، أن البازارات الخيرية حاضرة في الرمضانيات طيلة الشهر الفضيل، حيث تقدم الجمعيات منتجاتها من الآكلات الشعبية والحرف اليدوية.