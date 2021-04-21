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الأربعاء، 21-04-2021 02:46 م

في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد

رواتب متقاعدي الضمان في البنوك غدا

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري- تعتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية غدا الخميس.

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وجاء في بيان المؤسسة سابقا ، والذي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ،أن ذلك يأتي لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان الفضيل.

وأكدت أن الرواتب التقاعدية ستكون في الحسابات البنكية لنحو (264) ألف متقاعد يوم الخميس المقبل بقيمة اجمالية تبلغ نحو (112) مليون دينار .

يُشار أن المؤسسة قامت بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان بتاريخ 12/4/2021 وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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