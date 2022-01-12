رواد التنمية يباشر بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة

الوكيل الاخباري - بدأ مركز "رواد التنمية" في محافظة الطفيلة، بتنفيذ خطته السنوية، تتضمن برامج تدريبية وتثقيفية وتوعوية تستهدف الأطفال وطلبة المدارس والجامعات، ضمن إجراءات الوقاية وشروط الصحة والسلامة العامة حفاظاً على سلامة مرتادي المركز.



وبين مدير المركز معاذ العكايلة، أن حزمة برامج وأنشطة متنوعة بوشر بتنفيذها بغية تمكين الأطفال والشباب من عدة مراحل عمرية بمهارات متنوعة، وتدريبهم على العديد من الموضوعات، بجهود المتطوعين والمتطوعات من ذوي الإبداعات والتميز في مختلف المجالات.

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