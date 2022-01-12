الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 398 وفاة و129587 إصابة بكورونا

رواد التنمية يباشر بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة

المعايطة: نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب سيضعف موازنة وزارة الشؤون السياسية

ديوان المحاسبة يشكو للنواب عدم حمله لصفة "الضابطة العدلية" وتسرب الكفاءات

الحكومة تنشر تفاصيل تعديلات التعرفة الجمركية.. وهذا موعد تطبيقها

الحكومة توافق على ترخيص حزبي المواطنة والقدوة

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض القبرصي الذي سيؤثر على المملكة الخميس

اصابات بحادث تدهور مركبة في اربد

قطر تسجل 4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

دوام كافة الجامعات في 20 شباط القادم

الأربعاء، 12-01-2022 08:35 م

رواد التنمية يباشر بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة

1220212020355692490667


الوكيل الاخباري - بدأ مركز "رواد التنمية" في محافظة الطفيلة، بتنفيذ خطته السنوية، تتضمن برامج تدريبية وتثقيفية وتوعوية تستهدف الأطفال وطلبة المدارس والجامعات، ضمن إجراءات الوقاية وشروط الصحة والسلامة العامة حفاظاً على سلامة مرتادي المركز.

وبين مدير المركز معاذ العكايلة، أن حزمة برامج وأنشطة متنوعة بوشر بتنفيذها بغية تمكين الأطفال والشباب من عدة مراحل عمرية بمهارات متنوعة، وتدريبهم على العديد من الموضوعات، بجهود المتطوعين والمتطوعات من ذوي الإبداعات والتميز في مختلف المجالات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة توافق على ترخيص حزبي المواطنة والقدوة

w

دوام كافة الجامعات في 20 شباط القادم

كورونا 7

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

120221211723515294564

توجيهات من وزير التربية و التعليم العالي الى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

bwabeh

"اليرموك" تعلّق على حادثة إغماء طالبة في إحدى الكليات

1202212113221892542221

الاوبئة تكشف عن اجراءات للتعامل مع متحور أوميكرون

أخبار متعلقة
M63A8882

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات : إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين الأحد

M63A8869

التربية تعلن انتهاء الفصل الدراسي الأول اليوم

1220212020355692490667

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

12202122105535832615640

التنمية: تسليم دعم بقيمة 156.5 ألف دينار لـ 54 جمعية

M63A8882

التربية : لا تعليق أو تأخير على دوام طلبة المدارس اليوم