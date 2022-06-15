رواد الخير تحتفل بمناسبة اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية رواد الخير لبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع منظمة اليونيسف والجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي ومسار الخير اليوم الأربعاء فعاليات مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال في منطقة غور المزرعة الواقعة وسط لواء الأغوار الجنوبية.



واكد رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل ضرورة الحد من عمل الأطفال وصولا إلى وضع سياسات فاعلة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

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