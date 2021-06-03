'روبوت بايبر' في مساحة ليوان الشبابية

الوكيل الإخباري-

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استضافت مساحة ليوان الشبابية بتنسيق من مكاتب برامج الأمم المتحدة المختلفة بالأردن الأمين العام المساعد لمكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة "روبوت بايبر".‎وذلك في جلسة نقاشية تفاعلية قدم فيها ١٤ شاب وشابة آرائهم حول واقع الأردن التنموي وأجندة الأمم المتحدة 2030، والادوار المختلفة التي يلعبها الشباب والشابات من أجل مواجهه التحديات الحالية.‎تطرق خلالها الشباب والشابات الى تحديد مشاكل مشتركة يعيشها ابناء الأردن وابناء المخيمات من الفلسطينيين والسورين، وما هي التطلعات التي يحلمون بها من أجل مستقبل افضل فيما يتعلق بعدالة الفرص، والوصول، وتصويب الأوضاع السياسية، وجعل التعليم أكثر مواكبة لكل متطلبات العصر ويناقش القضايا ذات الأولوية للفتيات والمراهقين والشباب والنساء والرجال الكبار منهم والعاملين وغير العاملين.‎وأكد خلالها الشباب والشابات على أهمية العمل المشترك والتنسيق المسبق ما بين جميع الجهات بدءاً من وكالات الأمم المتحدة ال٤٠ وصولاً الى الجهات الرسمية وانتهاءً بالمجتمعات، وعدم اسقاط افكار المشاريع والبرامج دون اخذ طبيعة المجتمعات وسياقاتها، وتأثير المطابخ السياسية على تسريع مواجهة المشاكل المجتمعية.يذكر ان أطلقت مساحة ليوان في شهر 8 من عام 2018 نتيجة عملية تشاركية بالإعتماد على منهجية البحث الإجرائي التشاركي ساهم في تصورها ورسم ملامحها مجموعة متنوعة من الشباب والشابات الناشطين في الأردن وبمختلف المجالات والذي نسميهم “فريق التصور المشترك ” ، تكون هذا الفريق من 12 شاب وشابه والذين ساهموا لمدة 3 أشهر في تشكيل وعي المساحة وهويتها وأدوات ادارتها وأنظمتها .