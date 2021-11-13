روبين : وصول أولى رحلات العمرة براً للسعودية

الوكيل الاخباري - أكد عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، وصول أولى رحلات العمرة براً الى الأراضي السعودية، حيث غادرت الحافلة عمان اليوم السبت تقل على متنها 28 معتمراً.



وقال روبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن من المتوقع أن تغادر الخميس المقبل 4 - 5 حافلات تحمل معتمرين أردنيين الى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة.



وبين أن تكلفة الرحلة براً للمعتمر على متن الحافلة سعة 50 راكبا في الغرفة الثنائية تبلغ 250 دينارا، و 270 دينارا على متن الحافلة سعة 30 راكبا.

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