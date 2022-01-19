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الأربعاء، 19-01-2022 06:00 م

روسيا تمنع استيراد الأغنام من الأردن بسبب "الحمة القلاعية"

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الوكيل الاخباري - فرضت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روس سيلخوز نادزور" اعتبارا من اليوم قيودا مؤقتة على استيراد الحيوانات الحية ومنتجات الماشية من الأردن إلى روسيا.اضافة اعلان


وقالت الهيئة الروسية في بيان الأربعاء، إن "القيود المؤقتة تم فرضها بسبب تدهور الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية في المملكة" بحسب تاس.

وقبل نحو أسبوع في 12 يناير الجاري فرضت الهيئة الروسية حظرا مماثلا على منتجات من فلسطين، كذلك أشارت الهيئة إلى أن القيود شملت استيراد منتجات الماشية والحيوانات من كازاخستان.

وقد تم فرض هذه التدابير على استيراد الحيوانات الحية المعرضة للحمى القلاعية واللحوم غير المطبوخة ومنتجات اللحوم والألبان ومنتجات الألبان. وأفادت الخدمة الصحفية للهيئة بأنه تم كذلك حظر عبور (ترانزيت) الحيوانات الحية المعرضة للإصابة بمرض الحمى القلاعية عبر روسيا.

كذلك تم فرض حظر على استيراد منتجات أخرى، وقالت الهيئة، إنه "بالإضافة لذلك تم فرض حظر على المنتجات: الصوف والشعر والشعيرات والمواد الخام المعوية والجلود والمواد الوراثية (باستثناء العناصر المختارة في الجسم الحي) ومضافات الأعلاف والأعلاف الحيوانية والمعدات المستخدمة في حفظ وذبح الحيوانات".

 




 

 


 

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