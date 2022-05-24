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الثلاثاء، 24-05-2022 03:25 م

رويترز: محمد بن سلمان يزور الأردن قريباً

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الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط لزيارة خارج منطقة الخليج قريباً، حيث من المتوقع أن تشمل الأردن، وتركيا، وقبرص، واليونان، ومصر.

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ووفقا للوكالة من المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي خلال الزيارة عدداً من القضايا الاقليمية والدولية، ويشهد توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة وفقاً لما قالت أربعة مصادر على دراية بخطة الزيارة.


هذا وما زال السعوديون يناقشون التواريخ المحددة للزيارة مع المسؤولين في البلدان المنوي زيارتها.


وقال مصدر مسؤول تركي أن ولي العهد السعودي قبل دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ويعمل الطرفان على تنسيق الزيارة.

  ( رويترز )


 




 

 


 

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