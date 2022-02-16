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الأربعاء، 16-02-2022 05:18 م

زراعة إربد تبحث مع المزارعين آليات منح شهادات الإنتاج لمحصولي القمح والشعير

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - بحث مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات خلال لقائه، اليوم الأربعاء، عددا من مزارعي المحاصيل الحقلية (القمح والشعير) في لواءي القصبة وبني عبيد، الآليات التي جرى اعتمادها لمنح شهادات المنشأ لمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي 2021/2022 والتي جرى إقرارها من قبل اللجنة المركزية لشراء الحبوب.

وقال الطاهات لـ (بترا) إن هذا اللقاء الذي جرى بحضور رؤساء شعب الإنتاج النباتي والوقاية يهدف إلى مناقشة الآليات المتبعة للحصول على شهادات المنشأ لهذا العام، حيث جرى إطلاع المزارعين على التعليمات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، بدءًا من استقبال الطلبات في مديريات الزراعة المختلفة في المحافظة، والانتهاء بإصدار الشهادة للمزارع مع توزيع النماذج المعتمدة لهذه الغاية.

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