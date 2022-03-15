الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

مركز الأزمات يحذر من الطقس خلال الـ12 ساعة المقبلة - تفاصيل

السير تدعو السائقين لاخذ الحيطة والحذر

تأخير دوام المركز الوطني للسكري ليومي غد و بعد غد إلى الثامنة والنصف

تأخير دوام العيادات والموظفين بمستشفى الملك المؤسس غدا إلى العاشرة صباحا

الأمير الحسن يشارك بالمنتدى الوطني الأردني للحماية الاجتماعية الشاملة

جامعات تُقرر تأخير بدء دوام يومي الأربعاء والخميس - أسماء "تحديث مستمر"

الملك يعود إلى أرض الوطن

تركيب كاميرات لمراقبة السرعة في شوارع اربد

12 اسماًُ أبرزهم بايدن.. تعرف على قائمة العقوبات الروسية على شخصيات أمريكية رفيعة!

زراعة إربد تدعو المزارعين إلى تقديم الطلبات لحصر أضرار الصقيع

الثلاثاء، 15-03-2022 07:15 م

زراعة إربد تدعو المزارعين إلى تقديم الطلبات لحصر أضرار الصقيع

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - دعت مديريات الزراعة المنتشرة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، المزارعين المتضررين من موجه الصقيع، إلى تقديم الطلبات لحصر الأضرار لتعويضهم عن خطر الموجة التي شهدتها المملكة في الأيام الأخيرة.

وقال مدير زراعة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الأحوال الجوية السائدة حاليا، والتي تشهدها المملكة في جميع المحافظات، قد أدت إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون درجة الصفر المئوي في معظم المناطق، الأمر الذي ألحق الضرر ببعض المحاصيل الزراعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
kz3r6rqc2xdv_t

مركز الأزمات يحذر من الطقس خلال الـ12 ساعة المقبلة - تفاصيل

820213123944720417704

السير تدعو السائقين لاخذ الحيطة والحذر

1202226102646150000205

تأخير دوام المركز الوطني للسكري ليومي غد و بعد غد إلى الثامنة والنصف

3202214201248699147631

تأخير دوام العيادات والموظفين بمستشفى الملك المؤسس غدا إلى العاشرة صباحا

2202226145835212547110

الأمير الحسن يشارك بالمنتدى الوطني الأردني للحماية الاجتماعية الشاملة

Screenshot_19

جامعات تُقرر تأخير بدء دوام يومي الأربعاء والخميس - أسماء "تحديث مستمر"

أخبار متعلقة
220221915319583959518

دورة حول الزراعة الذكية بالبلقاء التطبيقية

220221621144188984317

جلسة شعرية بعنوان ركوة على ضفاف الشعر بإربد

w

الحنيفات: قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة

F71A00FB-5F2C-4848-BE080C5CA03FBAA3_source

زراعة إربد تنظم محاضرة عن الحمى القلاعية

3202025231240268968843

الموجة الرابعة تبدأ بالانحسار التدريجي.. انخفاض في إشغال "العناية الحثيثة" وارتفاع حالات الشفاء

FMCuUhkXsAItrqs

الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية - صور