زراعة إربد تدعو المزارعين إلى تقديم الطلبات لحصر أضرار الصقيع

الوكيل الاخباري - دعت مديريات الزراعة المنتشرة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، المزارعين المتضررين من موجه الصقيع، إلى تقديم الطلبات لحصر الأضرار لتعويضهم عن خطر الموجة التي شهدتها المملكة في الأيام الأخيرة.



وقال مدير زراعة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الأحوال الجوية السائدة حاليا، والتي تشهدها المملكة في جميع المحافظات، قد أدت إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون درجة الصفر المئوي في معظم المناطق، الأمر الذي ألحق الضرر ببعض المحاصيل الزراعية.

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