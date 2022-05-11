زراعة إربد تدعو المواطنين لزراعة الحدائق المنزلية

الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الأربعاء، المواطنين والمزارعين الى استغلال حدائقهم المنزلية وتجهيزها للزراعات الصيفية، لتأمين احتياجات أسرهم من المواد الغذائية.



وقال رئيس وحدة التسويق وتمكين المرأة في الريف بالمديرية عمر عودات، لوكالة الابناء الاردنية إنه يمكن للأسرة توفير بعض أنواع الخضروات والورقيات عن طريق زراعتها بالحديقة المنزلية، كما يمكنها تربية بعض حيوانات وطيور الداجنة التي من شأنها تزويد الأسرة بالعديد من المنتجات ومنها البيض واللحوم الطازجة.

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