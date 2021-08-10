زراعة إربد تدعو لجمع الثمار المتساقطة للتخفيف من الإصابة بذبابة الزيتون

الوكيل الاخباري -

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قال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالوالي الطاهات أن نتائج المشاهدات للمصائد الجاذبة التي نفذتها المديرية أظهرت أن لا وجود لذبابة الزيتون في مزارع المحافظة حتى الآن.وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نشاط هذه الحشرة يبدأ مع نهاية شهر آيار ويستمر حتى شهر تشرين الثاني، وأن ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 32 درجة مئوية يسهم في الحد من انتشارها بصورة كبيرة.ونبه الطاهات إلى العديد من الطرق لمكافحة هذه الذبابة، ومنها المكافحة بالطرق الزراعية من حراثة التربة أسفل أشجار الزيتون، وجمع ثمار الزيتون والأوراق المتساقطة من أسفل الشجرة .