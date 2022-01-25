الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

حقيقة صرف 300 دينار لكل مواطن اردني بسبب جائحة كورونا - صورة

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

الثلاثاء، 25-01-2022 05:41 م

زراعة إربد تعلن بدء تقديم طلبات الحصول على شهادات المنشأ

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، مزارعي حبوب القمح والشعير لهذا الموسم إلى مراجعة مديريات الزراعة في ألوية المحافظة، لتقديم طلبات الحصول على شهادات المنشأ، علما بأن آخر موعد لاستلام الشهادات 31 آذار المقبل.

وقال مدير مديرية الزراعة في إربد، الدكتور عبد الوالي الطاهات، لـ(بترا)، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية توريد الحبوب لصوامع القمح والشعير، وإعطاء المهندسين من كوادر مديريات الزراعة الوقت الكافي للكشف على المساحات المزروعة بالقمح والشعير في المحافظة وألويتها وقراها، وعلى أساسها سيتم تقدير الكميات المتوقع إنتاجها لدى كل مزارع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

12022522117903324883

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

أخبار متعلقة
120221114211477507793

إربد : جلسة توعوية عن دور الشباب بالتوعية بمطعوم كورونا

12022818550973765064

إربد: ورشة للتوعية بأهمية تلقي مطعوم كورونا

طفل

شكاوى من نقص مطاعيم الأطفال في إربد.. والصحة ترد

Thumbnail

ورشة توعوية في إربد حول الحد من انتشار كورونا

1220214144115468501867

صناعة إربد تصدر شهادات منشأ بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي

120224164930263304024

حوارية في إربد تناقش العنف الأسري