زراعة إربد تعلن بدء تقديم طلبات الحصول على شهادات المنشأ

الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، مزارعي حبوب القمح والشعير لهذا الموسم إلى مراجعة مديريات الزراعة في ألوية المحافظة، لتقديم طلبات الحصول على شهادات المنشأ، علما بأن آخر موعد لاستلام الشهادات 31 آذار المقبل.



وقال مدير مديرية الزراعة في إربد، الدكتور عبد الوالي الطاهات، لـ(بترا)، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية توريد الحبوب لصوامع القمح والشعير، وإعطاء المهندسين من كوادر مديريات الزراعة الوقت الكافي للكشف على المساحات المزروعة بالقمح والشعير في المحافظة وألويتها وقراها، وعلى أساسها سيتم تقدير الكميات المتوقع إنتاجها لدى كل مزارع.

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