زراعة إربد تنظم مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في المدارس

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد، الدكتورعبد الوالي الطاهات، أهمية إشراك قطاع التربية والتعليم في القطاع الزراعي، وتعميق مفهوم الزراعة لدى الطلبة في جميع المدارس.وأشار الطاهات، خلال تنظيم مديرية زراعة محافظة إربد اليوم الثلاثاء، مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في المدارس، بمدرسة دير يوسف الأساسية للبنات، إلى أن كوادر مديرية الزراعة وبكافة التخصصات على استعداد تام لتنفيذ الأنشطة الزراعية المختلفة في جميع مدارس المحافظة.وأشار رئيس شعبة التنمية الريفية وتمكين المرأة في زراعة إربد، عمر العودات، إلى أهمية تعليم الطلبة في المدارس، الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالقطاع الزراعي.وأكد أن مديرية زراعة إربد، وبالشراكة مع مديريات التربية، ستعمل على عقد محاضرات توعوية للطلبة وتثقيفهم بالجانب الاقتصادي لبعض الزراعات المختلفة وإعداد الجدوى الاقتصادية لبعض المحاصيل والأشجار المثمرة، إضافة إلى تثقيفهم بالعمليات الزراعية المختلفة من التسميد والري والعناية بالأشجاروالتقليم وعمليات التطعيم.