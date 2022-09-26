زراعة إربد : مهرجان الرمان في 26 الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، اليوم الاثنين، أن موعد مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الرابع عشر لمحافظة اربد، سينطلق في 26 الشهر المقبل في مدينة الحسن الرياضية.



وأشار أبو عرابي خلال اجتماع عقدته اللجنة التحضيرية للمهرجان، اليوم، إلى أن قطاع الرمان من أهم القطاعات الاستراتيجية في إربد، نظرا لإعتماد أسر ومزارعين على هذا القطاع الحيوي المهم، إذ تقدر المساحة المزروعة بأشجار الرمان بإربد بنحو 3 آلاف دونم، تنتج سنويا حوالي 6 الآف طن من الرمان.

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