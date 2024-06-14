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الجمعة، 14-06-2024 08:45 م

زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين لتكثيف الري للمزروعات

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الوكيل الاخباري - دعا مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، المزارعين إلى تكثيف فترات الري المتقاربة للمزروعات حفاظا على مزروعاتهم من آثار موجة الحر الحالية.

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وقال النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تكثيف الري يكون بكميات قليلة بأوقات متقاربة صباحا ومساء، لضمان استمرار رطوبة التربة وقدرة النبات على مقاومة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى ضرورة تجنب عملية رش المبيدات وسط ظروف الطقس الحالية، إضافة إلى وقف استخدام الأعلاف المركزة للثروة الحيوانية.

 

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