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الإثنين، 03-06-2024 05:59 م

زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين لتنظيم الري لمواجهة موجة الحر

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية، المزارعين إلى تنظيم عمليات الري ومتابعة الري التكميلي للمزروعات على فترات متقاربة لمواجهة موجة الحر الحالية.

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وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن على المزارعين مواصلة الري على فترات منتظمة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة، والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات خاصة الشجرية مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.


وأكد ضرورة تفقد شبكات الري داخل المزارع، لافتا إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية من المياه.


ودعا النعيم، مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة وتوفير كميات مياه كافية، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة للماشية خلال ارتفاع درجات الحرارة .


وأشار إلى أهمية مبادرة مربي النحل لتظليل الخلايا وزيادة تهويتها من خلال وضع عاسلات فارغة وطلاء الخلايا بالشيد الأبيض، ورش الماء حول الخلايا وتوفير المياه الباردة حول المناحل.

 




 

 


 

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