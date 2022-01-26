زراعة الأغوار الشمالية تدعو للإبلاغ عن حوادث الحراج

الوكيل الاخباري- دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المواطنين إلى التواصل مع غرفة طوارئ المديرية، للتعامل مع أية إعاقات أو حوادث ناجمة عن سقوط أشجار حرجية أو حالات التعديات عليها خلال فترة المنخفض الجوي.

اضافة اعلان



وقال مدير الزراعة المهندس رائد الشرمان، إن غرفة الطوارئ ستعمل على مدار 24 ساعة، لغاية إزالة أي أضرار ناجمة عن تساقط الأشجار الحرجية وتشابكها مع أسلاك شبكة الكهرباء، إضافة إلى حمايتها من التحطيب خلال الظروف الجوية.



ودعا الشرمان المواطنين في مختلف مناطق لواء الأغوار الشمالية إلى التواصل مع غرفة الطوارئ على أرقام الهواتف 0799063920 / 0780309264.