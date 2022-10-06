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الخميس، 06-10-2022 12:47 م

زراعة الزرقاء تدعو إلى قطف ثمار الزيتون في الموعد الأمثل

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة الزرقاء، المزارعين إلى عدم الاستعجال في قطف ثمار الزيتون قبل موعدها الأمثل الذي يكون عندما تنضج بشكل ملحوظ، ويكتمل تكون الزيت فيها.

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وقالت مديرة زراعة الزرقاء المهندسة ابتهاج الكساسبة إن الموعد الملائم للقطاف يكون بعد ظهور بقع بنفسجية اللون على ثمرة الزيتون، فيرتفع المحتوى الكلي للزيت في الثمرة وبما يتناسب مع تقدمها في النضج.


وتوقعت وفقا للتقديرات الأولية لإنتاج ثمار الزيتون في الموسم الحالي بمحافظة الزرقاء أن تصل الكميات إلى حوالي 11740.9 طن، وكمية الزيت المتوقعة 1068 طنا، وأن يخصص للعصر 7631.6 طن من المجموع الكلي للثمار، و 4109.4 طن للكبيس.


وأشارت إلى أن المساحة الكلية المزروعة بالزيتون في الزرقاء تبلغ 54157 دونما.


وأوضحت الكساسبة أن كوادر المديرية حصنت نحو 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام في الزرقاء ضد مرض الحمى القلاعية.


 




 

 


 

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