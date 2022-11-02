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الأربعاء، 02-11-2022 08:23 م

زراعة الطفيلة تدعو مربي الأغنام إلى التعاون مع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة الطفيلة، مربي الماشية في المحافظة إلى التعاون مع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية، مؤكدة أنه لن يجري تقديم دعم الأعلاف لأي مربي ماشية لا يمتلك حيازة أو لم يقم بتطعيم المواشي التي يمتلكها.

وقال مدير المديرية المهندس حسين القطامين إن المديرية مستمرة في تنظيم الحملة الوطنية لتحصين الثروة الحيوانية الهادفة إلى مساعدة مربي الثروة الحيوانية في الحفاظ على صحة أغنامهم من الأمراض المختلفة، وصولا إلى إعادة إحياء الثروة الحيوانية التي تضررت جراء جائحة كورونا وانخفاض كميات الأمطار خلال العامين الماضيين.

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