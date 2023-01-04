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الأربعاء، 04-01-2023 07:05 م

زراعة الطفيلة: كميات الأمطار تبشر بموسم جيد

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين، إن كميات الأمطار التي هطلت على مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية تبشر بموسم زراعي مميز لا سيما للزراعات الحقلية والشجرية المثمرة.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حجم الأمطار التي هطلت على مناطق المحافظة خلال الأيام الماضية تجاوزت الـ 50 مليمترا، مشيرا إلى تضاعف كمياتها التراكمية منذ بدء الموسم المطري لتصل إلى نحو 110 مليمترات في لواء بصيرا كأعلى كميات سقوط على مستوى المحافظة التي يبلغ معدل الهطول السنوي فيها 200 مليميتر.

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