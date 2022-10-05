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الأربعاء، 05-10-2022 01:13 م

زراعة الكرك: افتتاح أولى جلسات المدرسة الحقلية لإنشاء بساتين الأشجار

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الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية زراعة محافظة الكرك، بالتعاون مع جمعية سيدات القصر الخيرية اليوم الأربعاء، أولى جلسات المدرسة الحقلية لإنشاء بساتين الأشجار بمشاركة عدد من المزارعين وسيدات المجتمع المحلي المهتمين بالشأن الزراعي.

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وقال مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة خلال افتتاح المدرسة الحقلية، بحضور مندوب منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) المهندس عماد القرعان، يأتي استكمالا لتنفيذ عدد من المدارس للمزارعين في مختلف ألوية المحافظة.


من جهتها، أوضحت رئيسة قسم الإرشاد الزراعي في المديرية المهندسة نانسي المعايطة، أن المدارس الحقلية من الأساليب الحديثة في الإرشادي الزراعي، وتسهم في تبادل المعرفة والخبرة في الحقل نفسه من خلال الملاحظات الحية المباشرة في الميدان،.

 




 

 


 

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