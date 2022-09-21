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الأربعاء، 21-09-2022 11:43 م

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

وزارة الزراعة


 الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية زراعة محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، مدرسة المزارعين الحقلية بعنوان تصنيع الألبان والأجبان.

وقال مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة إن افتتاح هذه المدرسة يأتي ضمن انشطة مشروع مدد الممول من منظمة الفاو (منظمة الأغذية والزراعة الدولية)، موضحا أن المدرسة الحقلية تفسح للمزارعين مجالاً للتعلّم العَملي الجماعي، إذ تعزز المهارات المتعلقة بالتحليل النقدي وتحسين صنع القرارات من جانب السكان المحليين.

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