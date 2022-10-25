زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة الكرك بالتعاون مع جمعيتي عين سارة التعاونية الزراعية وواد بن حماد الخيرية اليوم الثلاثاء في قرية راكين مدرسة حقلية حول "الأمراض التي تصيب أشجار الزيتون وكيفية علاجها" بمشاركة عدد من المزارعين من مختلف أنحاء المحافظة.



وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة لـ(بترا)، إن المدارس الحقلية تأتي ضمن أنشطة البرامج الإرشادية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع مختلف مديريات الزراعة في ألوية المحافظة، وصولا إلى رفع المستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين وتعريفهم بمختلف الأساليب التي تساعد في تحسين مستوى الإنتاج الزراعي.

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