زراعة الكرك تنفذ عددا من البرامج الإرشادية والمدارس الحقلية

الوكيل الاخباري- نفذت مديرية زراعة الكرك بالتعاون مع المديريات التابعة لها في المحافظة، أمس الخميس، عددا من البرامج الإرشادية والمدارس الحقلية بمشاركة عدد من المزارعين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة، إن تنفيذ هذه البرامج الإرشادية يأتي تنفيذا لخطط قسم الإرشاد الزراعي في المديرية والمتمثلة بتنفيذ مثل هذه البرامج الإرشادية وصولا إلى رفع المستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مختلف أنحاء المحافظة.



ورعى مدير زراعة لواء القطرانة المهندس حكمت الطراونه، افتتاح البرنامج الإرشادي في اللواء بعنوان "الطفيليات الداخلية والخارجية وأثر الاملاح المعدنية والفيتامينات على الأغنام" بإشراف رئيس شعبة الإرشاد الزراعي في المديرية المهندس عمر الرماضين والطبيب البيطري سري البقاعين.



كما رعى مدير زراعة لواء عي المهندس عبدالله المعايطة برنامجا إرشاديا بعنوان "مكافحة ذبابة ثمار الزيتون" بإشراف رئيس شعبة الإرشاد الزراعي في المديرية المهندس رمزي الضمور. وافتتح رئيس شعبة الإرشاد الزراعي في قصبة الكرك المهندس إيهاب الصناع، المدرسة الحقلية بعنوان "إدارة محصول الزيتون في منطقة راكين بالإضافة إلى افتتاح المدرسة الحقلية في لواء القصر في منطقة الجدعا بعنوان "التصنيع الغذائي (محصول العنب) بإشراف رئيسة شعبة الإرشاد الزراعي في لواء القصر المهندسة كرم القسوس.

كما ونفذت المهندسة لقاء الشمايلة برنامجا إرشاديا زراعيا في قصبة الكرك في منطقة بتير بعنوان"التصنيع الغذائي".