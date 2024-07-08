زراعة الكورة تعقد الجلسة الثالثة لتغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية

الوكيل الاخباري- عقدت مديرية زراعة لواء الكورة، الجلسة الثالثة من تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية، ضمن خطة المدارس الحقلية، لمجموعة من أبناء المجتمع المدني "مربي أغنام وماعز"من قرية تبنة.

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وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم الاثنين، يأتي تنفيذ خطة المدارس الحقلية ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وينفذ من خلال مديرية التدريب وتوعية المزارعين في قطاع الإرشاد الزراعي.



وأشار البيان الى أن الجلسة ركزت على أهمية السيلاج كمادة علفية في مزارع تربية الحيوان، وبإنتاج المادة الخضراء على طوال العام بحيث تكون مخزونا استراتيجيا للسنين الجافة واستغلال وفرة المادة الخضراء خلال موسم الإنتاج.



كما تضمنت الجلسة، تصنيع السيلاج من العديد من المحاصيل والمخلفات الزراعية المتوفرة في فصل الربيع، مؤكدة أن السيلاج يساعد في إخلاء الأرض مبكرا لزراعتها بمحصول آخر.



وأضافت أن السيلاج يحتفظ بنسبة عالية من الطاقة والبروتين والكاروتين مقارنة مع التبن الجاف، وأن هناك عدة عوامل تحدد جودته مثل مرحلة نمو النبات ونسبة الرطوبة وطرق التعبئة والحفظ، ويعتبر اللون والاستساغة والبنية والقوام والرائحة من أهم مظاهر جودة السيلاج.



يذكر أن "السيلاج" هو نوع من العلف المنتج عن طريق تخمير المادة النباتية تحت ظروف لا هوائية حتى تتحول إلى حامض، ويُستخدم لتغذية الحيوانات المحلية مثل الأغنام والماعز.

